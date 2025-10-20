Raffaele Marianella non era sul pullman come autista la rivelazione della collega | Non poteva guidare

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una collega di Raffaele Marianella afferma che il 65enne morto sul pullman era a bordo non come secondo autista ma come accompagnatore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

raffaele marianella non era sul pullman come autista la rivelazione della collega non poteva guidare

© Notizie.virgilio.it - Raffaele Marianella non era sul pullman come autista, la rivelazione della collega: "Non poteva guidare"

Approfondisci con queste news

raffaele marianella era pullmanRaffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Secondo fanpage.it

raffaele marianella era pullmanRaffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Si legge su lanazione.it

raffaele marianella era pullmanChi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Raffaele Marianella Era Pullman