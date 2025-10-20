Raffaele Marianella morto nell' agguato ultrà il tragico destino a un anno a pensione | Non doveva nemmeno essere su quel pullman

Leggo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era su quel pullman per accompagnare l'autista più giovane Raffaele Marianella, il 65enne ucciso ieri sera nell'agguato al bus che riportava a casa, da Rieti, i tifosi del Pistoia. 🔗 Leggi su Leggo.it

raffaele marianella morto nell agguato ultr224 il tragico destino a un anno a pensione non doveva nemmeno essere su quel pullman

© Leggo.it - Raffaele Marianella morto nell'agguato ultrà, il tragico destino a un anno a pensione: «Non doveva nemmeno essere su quel pullman»

Leggi anche questi approfondimenti

raffaele marianella morto nellRaffaele Marianella, chi era l'autista morto nell'assalto al pullman: «Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco, era vicino alla pensione» - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Come scrive msn.com

raffaele marianella morto nellChi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Marianella lavorava da pochi mesi alla Jimmy Travel, azienda di trasporti con sede all’ Osmannoro, nella piana fiorentina. Scrive tg.la7.it

raffaele marianella morto nellChi era Raffaele Marianella, l’autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Raffaele Marianella Morto Nell