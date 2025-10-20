Raffaele Marianella morto nell' agguato ultrà il tragico destino a un anno a pensione | Non doveva nemmeno essere su quel pullman

Era su quel pullman per accompagnare l'autista più giovane Raffaele Marianella, il 65enne ucciso ieri sera nell'agguato al bus che riportava a casa, da Rieti, i tifosi del Pistoia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Raffaele Marianella morto nell'agguato ultrà, il tragico destino a un anno a pensione: «Non doveva nemmeno essere su quel pullman»

Leggi anche questi approfondimenti

Il pullman dei tifosi del Pistoia basket è stato assaltato con pietre e mattoni dopo la partita contro la Sebastiani Rieti. Nell’incidente ha perso la vita Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo, colpito alla trachea da una delle pietre lanciate. - facebook.com Vai su Facebook

Il pullman dei tifosi del Pistoia basket è stato assaltato con pietre e mattoni dopo la partita contro la Sebastiani Rieti. Nell’incidente ha perso la vita Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo, colpito alla trachea da una delle pietre lanciate. - X Vai su X

Raffaele Marianella, chi era l'autista morto nell'assalto al pullman: «Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco, era vicino alla pensione» - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Come scrive msn.com

Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Marianella lavorava da pochi mesi alla Jimmy Travel, azienda di trasporti con sede all’ Osmannoro, nella piana fiorentina. Scrive tg.la7.it

Chi era Raffaele Marianella, l’autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Si legge su fanpage.it