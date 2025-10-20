Raffaele Marianella morto nell' agguato ultrà il tragico destino a un anno a pensione | Non doveva nemmeno essere su quel pullman Tre i fermati
Tre persone sono state fermate in relazione all?assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e. 🔗 Leggi su Leggo.it
Raffaele Marianella morto nell'agguato ultrà, il tragico destino a un anno a pensione: «Non doveva nemmeno essere su quel pullman» - Era su quel pullman per accompagnare l'autista più giovane Raffaele Marianella, il 65enne ucciso ieri sera nell'agguato al bus che ... Secondo msn.com
Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket ... Si legge su tg24.sky.it
Assalto al pullman a Rieti, fermate tre persone. L'autista morto a un anno dalla pensione: "Non doveva essere lì" - Tre persone sono state fermate per l' assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti ... Da gazzettadelsud.it