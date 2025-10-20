Raffaele Marianella morto nell' agguato ultrà il tragico destino a un anno a pensione | Non doveva nemmeno essere su quel pullman Tre i fermati

Tre persone sono state fermate in relazione all?assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Raffaele Marianella morto nell'agguato ultrà, il tragico destino a un anno a pensione: «Non doveva nemmeno essere su quel pullman». Tre i fermati

