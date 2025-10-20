Raffaele Marianella morto colpito da un mattone l' autista del pullman stava per andare in pensione

Chi era Raffaele Marianella, l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket morto dopo essere stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Raffaele Marianella morto colpito da un mattone, l'autista del pullman stava per andare in pensione

«Ti terrò sempre nel mio cuore». Lo scrive su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele, l'autista 65enne della Jimmy Travel, ucciso ieri sera da una delle pietre lanciate contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket - facebook.com Vai su Facebook

Raffaele Marianella, chi era l'autista (nato a Roma) morto a Rieti: colpito alla trachea da un sasso - Si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni il secondo autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera lungo la ... Secondo msn.com

