Raffaele Marianella l' autista ucciso nell' agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket stava per andare in pensione

Dopo una vita passata al volante stava per andare in pensione e invece il viaggio di andata e ritorno da Pistoia a Rieti con i tifosi del Pistoia basket si è rivelato una trappola mortale per Raffaele Marianella, autista di 65 anni. L'uomo è rimasto vittima dell'agguato che una frangia violenta. 🔗 Leggi su Today.it

