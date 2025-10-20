L’uomo morto nella serata di ieri per le conseguenze delle gravi ferite riportate sul corpo dopo il lancio di alcuni oggetti sul vetro di un pullman che da Rieti si stava muovendo in direzione Pistoia si chiamava Raffaele Marianella, 65enne romano, che da tempo risiedeva a Firenze. Lo scrive il quotidiano “La Nazione”, c he riferisce anche come Marianella lavorava da pochi mesi per l’azienda di trasporti Jimmy Travel, con sede all’Osmannoro, alle porte di Firenze. L’azienda da anni lavora insieme ai tifosi di Pistoia basket e viene descritta come incredula e sconvolta per l’accaduto. Dai primi accertamenti svolti da chi sta indagando sulla vicenda, Marianella era la seconda guida di un pullman che stava riportando a Pistoia i tifosi toscani dopo che questi avevano assistito a Rieti ad una gara di basket valida per il campionato di serie A2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Raffaele Marianella, l'autista ucciso dagli ultras di Rieti, era stato appena assunto. Meloni: violenza inaccettabile