Raffaele Marianella chi era l' autista nato a Roma morto a Rieti La figlia | ti terrò sempre nel cuore

Si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni il secondo autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni poco dopo l'agguato, con pietre e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Raffaele Marianella, chi era l'autista (nato a Roma) morto a Rieti. La figlia: ti terrò sempre nel cuore

Contenuti che potrebbero interessarti

«Ti terrò sempre nel mio cuore». Lo scrive su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele, l'autista 65enne della Jimmy Travel, ucciso ieri sera da una delle pietre lanciate contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Raffaele Marianella, il secondo autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - X Vai su X

Chi era Raffaele Marianella, l’autista ucciso nella sassaiola al pullman dei tifosi di Pistoia - Si chiamava Raffaele Marianella, l’autista morto in quello che è stato un vero e proprio agguato da parte di ultras violenti dopo la partita tra Pistoia e Rieti, valida per il campionato di A2 maschil ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Raffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Riporta fanpage.it

Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket ... Riporta tg24.sky.it