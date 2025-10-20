Raffaele Marianella chi era l' autista morto nell' assalto al pullman | Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco era vicino alla pensione
Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Aveva 65 anni, era di. 🔗 Leggi su Leggo.it
