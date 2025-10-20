Raffaele Marianella chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni

Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio di sassi e mattoni sulla superstrada Rieti-Terni. Lavorava per Jimmy Travel ed era a un mese dalla pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

