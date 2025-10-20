Raffaele Marianella chi è l’autista morto nell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket

Si chiamava Raffaele Marianella, aveva 65 anni ed era originario di Roma ma residente a Firenze, l’autista morto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni dopo l’assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Marianella, che sarebbe andato in pensione tra pochi mesi, viaggiava accanto al collega che era alla guida del mezzo, diretto verso Terni con a bordo 45 tifosi di ritorno dalla partita contro la Sebastiani Rieti. La vittima dell’assalto lavorava da alcuni mesi per la società di trasporti Jimmy Travel, con sede a Osmannoro, in provincia di Firenze. Il ricordo della collega di Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

