Firenze, 20 ottobre 2025 – “Non organizzeremo più viaggi con tifoserie né per il calcio né per altri sport. È una decisione dettata dal rispetto per Raffaele e per tutti i nostri autisti. Non possiamo più mettere le persone in situazioni che, anche solo potenzialmente, possano diventare pericolose. Chi parte deve poter tornare a casa”. A parlare è Isabella Francini, segretaria della Jimmy Travel, l’azienda per cui lavorava l’accompagnatore Raffaele Marianella, morto a seguito dell’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket. Autista morto nell’assalto al bus dei tifosi: indagini e testimonianze, aggiornamenti in diretta «Per noi – spiega Francini – non c’è differenza tra il trasporto dei tifosi e altri servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Raffaele? Generoso, aiutava i più giovani. Mai abbiamo avuto problemi con i tifosi”. Autista ucciso, il dolore dell’azienda