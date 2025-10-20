Radio Italia Uno celebrata al Parlamento dell’Australia Meridionale per i 10 anni di attività
Una giornata di grande emozione per Radio Italia Uno Adelaide, che ha festeggiato il suo decimo anniversario con una cerimonia speciale ospitata al Parlamento dell’Australia Meridionale. L’evento è stato organizzato su invito dell’ Onorevole Jing Lee, che ha voluto riconoscere il contributo della stazione radiofonica alla comunità italiana di Adelaide e di tutto il Paese. «Per noi è un onore essere stati invitati a questa celebrazione – ha dichiarato Deanna Carbone, rappresentante di Radio Italia Uno –. Essere riconosciuti per il nostro servizio alla comunità italiana locale e oltre significa davvero moltissimo». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Domenica sport Fm forniture industriali , dalle 14.45 su Delta Radio Italia @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook
La nostra Classifica Italiana dal 19 ottobre! I primi tre sono: 1.? ?"Golpe" di @Giorgia 2. "Piazza San Marco" di @NaliOfficial con @mengonimarco 3.? ?"Senza una stupida storia" di @AchilleIDOL Scopri la Top20 su http://radioitalia.it #classificaitaliana - X Vai su X
Radio Italia Live 2025 a Palermo, i cantanti in scaletta - Dopo l’appuntamento del 30 maggio in Piazza Duomo a Milano, il più grande evento gratuito di musica live in Italia tornerà a Palermo. Lo riporta tg24.sky.it
Radio Italia Live - Il concerto: oggi a Palermo. Cantanti, scaletta, conduttori e come vederlo - 40 di venerdì 27 giugno 2025 si terrà il più grande evento gratuito di musica live nel nostro Paese, ... Secondo gazzetta.it