Radio Italia Uno celebrata al Parlamento dell’Australia Meridionale per i 10 anni di attività

Una giornata di grande emozione per Radio Italia Uno Adelaide, che ha festeggiato il suo decimo anniversario con una cerimonia speciale ospitata al Parlamento dell’Australia Meridionale. L’evento è stato organizzato su invito dell’ Onorevole Jing Lee, che ha voluto riconoscere il contributo della stazione radiofonica alla comunità italiana di Adelaide e di tutto il Paese. «Per noi è un onore essere stati invitati a questa celebrazione – ha dichiarato Deanna Carbone, rappresentante di Radio Italia Uno –. Essere riconosciuti per il nostro servizio alla comunità italiana locale e oltre significa davvero moltissimo». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

