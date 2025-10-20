Radici - Suoni di corte e di strada

Veronasera.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ciascun suoni balli e canti!” - Cantar alla Viola per Recitare. L’ensemble “Comes Amoris Consort”, che nasce all’interno del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “E.F Dall’Abaco” di Verona. Il gruppo è costituito da un consort di viole da gamba, cui si aggiungono a seconda del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Radici Suoni Corte Strada