Raccontare i voti e tacere le tensioni è fare solo informazione di comodo
Mentre c’è chi sbraita sui social, Pierluigi Piccini scrive a La Nazione per commentare l’articolo ’Le solite guerricciole dei capibastone’ pubblicato ieri su queste cronache. "“Capobastone” è una parola dura, certo. Ma non inventata da La Nazione. È da decenni parte del linguaggio politico italiano — non per evocare la mafia, ma per descrivere chi costruisce potere personale, reti di fedeltà, pacche sulle spalle e logiche di controllo. E se a Siena qualcuno vi si riconosce, il problema non è del giornale, ma della realtà che racconta. Del resto, fu Elly Schlein — nel suo primo discorso da segretaria del Pd — a dire che bisognava mettere fine ai “capibastone” e ai sistemi interni di potere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Ricevo un aspirante candidato della Dc,e gli dico che non mi interessa se porta voti ma se ha una storia da raccontare. Mi risponde chiedendo se poi la diamo su Rai o su Mediaset. Che dire, va candidato - X Vai su X
Giornate FAI d’Autunno al Castello di Nidastore – Arcevia Un weekend da ricordare per Arcevia e il borgo di Nidastore, protagonista della prima edizione delle “Giornate FAI d’Autunno” nel nostro territorio. Grazie ai tantissimi voti raccolti – oltre 11.000! – d - facebook.com Vai su Facebook
"Raccontare i voti e tacere le tensioni è fare solo informazione di comodo" - Mentre c’è chi sbraita sui social, Pierluigi Piccini scrive a La Nazione per commentare l’articolo ’Le solite guerricciole dei capibastone’ pubblicato ieri su queste cronache. Si legge su lanazione.it