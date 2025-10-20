Mentre c’è chi sbraita sui social, Pierluigi Piccini scrive a La Nazione per commentare l’articolo ’Le solite guerricciole dei capibastone’ pubblicato ieri su queste cronache. "“Capobastone” è una parola dura, certo. Ma non inventata da La Nazione. È da decenni parte del linguaggio politico italiano — non per evocare la mafia, ma per descrivere chi costruisce potere personale, reti di fedeltà, pacche sulle spalle e logiche di controllo. E se a Siena qualcuno vi si riconosce, il problema non è del giornale, ma della realtà che racconta. Del resto, fu Elly Schlein — nel suo primo discorso da segretaria del Pd — a dire che bisognava mettere fine ai “capibastone” e ai sistemi interni di potere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Raccontare i voti e tacere le tensioni è fare solo informazione di comodo"