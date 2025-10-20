Qui Virts Stosa sconfitta e note positive Guerra | Orgoglioso della squadra
Dopo la sconfitta nel derby contro il Costone, la Stosa è pronta a tuffarsi in una nuova settimana di lavoro. I rossoblù ripartono senza punti in classifica, ma con nuove certezze tecniche e con la consapevolezza di essersela giocata alla pari contro la favorita numero uno per la vittoria del campionato. Anzi, in alcune fasi di partita la Virtus ha avuto in mano il pallino dell’incontro, dimostrando di essere una squadra solida e che ha messo in campo un gioco spumeggiante e delle idee tattiche di alto profilo, mettendo in seria difficoltà Masciarelli e soci. Il primo obiettivo della settimana è certamente il recupero degli infortunati in vista di un match, quello di domenica prossima al PalaCorsoni contro La Spezia, che si annuncia sicuramente molto complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
