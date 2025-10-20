Capolista in solitaria dopo quattro partite e, nello specifico del match giocato sabato sera, dopo una vittoria convincente (71-55 il risultato) ottenuta per di più in un derby. Viaggia a vele spiegate il Vismederi Costone che, in questo primo scorcio di stagione, ha dato dimostrazione di tutta la sua forza e profondità. Anche se deve fare a meno di Ferdinando Nasello ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia patito nel match con Legnaia. Però coach Michele Belletti può attingere dalle tante risorse che ha disposizione. Nel derby con la Virtus grande protagonista è stato Masciarelli con ben 20 punti messi a referto, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà dei gialloverdi, quando cioè la zona virtussina faceva fare tanta fatica all’attacco costoniano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Costone. Vismederi si gode il primo posto. Nannipieri: "Ma la stagione è lunga»