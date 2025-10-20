Questo non è amore a Torino il murale dedicato a Giulia Cecchettin

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In corso Vercelli 124 a Torino è stato inaugurato un murale dedicato a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L’opera, dal titolo "Questo non è amore", riprende una frase scritta da Giulia nel suo diario. Il disegno è stato realizzato da una studentessa del Primo Liceo Artistico di Torino come simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

