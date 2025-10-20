Alzi la mano chi per iniziare la giornata ha bisogno di una tazzina di caffè. In Italia, del resto, quello del caffè è molto più di un rito. Offrire una tazzina (la “ chichera ”, in dialetto milanese) fumante è un modo tipicamente nostrano per accogliere l’ospite, per metterlo a proprio agio e farlo sentire a casa. Non solo. In un certo senso si può dire di conoscere veramente una persona quando si sa come prende il caffè: amaro o zuccherato? Macchiato? Con una spruzzata di cacao? Ormai le possibilità sono davvero infinite, per venire incontro ai gusti e alle esigenze del (vasto) pubblico di appassionati della bevanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questione di chicchera