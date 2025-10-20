Questa sera ore 20.45 allo Zini Cremonese scocca l’ora di Vardy Prima da titolare con l’Udinese

L’ottimo avvio, al netto dell’ultimo ko contro l’Inter, inizia a stare un po’ stretto. Da oggi la Cremonese vuole ritrovare quella vittoria che manca da un mese e mezzo. In mezzo diversi pareggi utili e una classifica assolutamente positiva, tuttavia l’ambiente grigiorosso punta a riprendere il feeling coi tre punti. Soprattutto in uno dei tanti scontri salvezza. Questa sera, ore 20.45 allo stadio Zini, arriva infatti l’ Udinese, contro cui i lombardi non vincono da ben 40 anni. I bianconeri sono reduci da appena un punto in tre gare, ma da sempre sono una squadra con la quale si deve fare i conti in ottica mantenimento della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

