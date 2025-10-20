Questa pistola è per te | 35enne manda un video di minacce all’ex compagna Arrestato

Brescia, 20 ottobre 2025 – “ Io sono la mafia albanese e questa pistola è per te ”. È questo l’inquietante messaggio contenuto in un video che un 35enne di origini albanesi ha inviato alla sua ex compagna: una coetanea rumena, dopo che la relazione si era interrotta per volontà della donna. La straniera, poco prima di lasciare quello che è poi diventato il suo persecutore, ha scoperto che l'uomo non era single, ma aveva una moglie e dei figli. Da quel momento è iniziato per lei un incubo fatto di persecuzioni e intimidazioni culminato sabato scorso con la decisione di presentarsi in Questura per denunciare le minacce ricevute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Questa pistola è per te”: 35enne manda un video di minacce all’ex compagna. Arrestato

