Bologna, 20 ottobre 2025 – Comincia tutto con una perdita d’acqua in garage. Carla, 87 anni, scende a controllare che gli oggetti conservati là sotto siano ancora al sicuro. Il vecchio servizio da tè giapponese è salvo. Anche la scatola di fotografie dei genitori ha resistito. Con la scusa di riordinarle, le sfoglia una a una: ritrova tutti i volti familiari, e anche un viso paffuto e curioso di bambina. È il suo, su un’edizione del Carlino Bologna del 30 maggio 1939. Nella didascalia si legge “ Carla Pini ”, tutto maiuscolo; l’immagine la ritrae a nove mesi. Il trafiletto è intitolato “ Sorrisi di bimbi ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quello scatto sul Carlino: “Il mio sorriso da bimba è un tesoro di famiglia”