Quello che ho imparato da te | il brano Nicolas Ferrante sulla salute mentale girato nel teatro Marrucino

Chietitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolas Ferrante è un cantautore e un musicista di Torrevecchia Teatina che ha da poco pubblicato il suo ultimo lavoro musicale, un brano dal titolo “Quello che ho imparato da te”. La canzone si pone l’intento di mettere in luce ciò che riguarda la salute mentale, in particolar modo problematiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

