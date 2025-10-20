Quel saluto finale così… Pino Insegno sorprende il pubblico alla fine di Reazione a Catena

“Devo salutarvi”. L’annuncio un po’ triste di Pino Insegno a Reazione a Catena. È calato il sipario sull’edizione 2025 del quiz show di Rai 1. Durante l’ultima puntata, andata in onda domenica 19 ottobre, Pino Insegno ha spiegato che si trattava dell’ultima messa in onda stagionale. Un addio (o un arrivederci?) che ha acceso il dibattito sui social. Alcuni spettatori si sono detti spiazzati dal suo tono insolitamente pacato e dal saluto finale: “Chissà, forse un giorno ci rivedremo”, ha detto rivolto alle campionesse, tagliando corto. E poi: “Linea al TG1”. Tra i commenti, uno in particolare riassume il sentimento generale: “Che saluto moscio alla fine da parte di Pino”, ha scritto un utente su X, abituato al suo stile solitamente caloroso ed estroverso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it