Quel canale diretto e la spinta col tweet | Accordo Italia-Usa anche sui dazi

"Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke", ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio al galà della National Italian American Foundation a Washington, riferendosi alle polemiche che negli anni precedenti hanno caratterizzato in America il Columbus Day. Dopo meno di due ore il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth ha postato delle immagini di Meloni e poi ha condiviso un post comparso su X lo scorso 17 ottobre. A pubblicarlo era stata un'utente conservatrice di nome LynneP che a sua volta aveva rilanciato un video di Tik Tok con questo commento: "Giorgia Meloni sfida l'Unione europea e cerca un accordo diretto con Trump! Brava, ottima mossa! È una scelta intelligente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

