Quattro sbarchi con 286 migranti a Lampedusa in 514 all' hotspot

Quattro sbarchi, con 286 migranti, fra la notte e la mattinata, a Lampedusa. Sui barconi, bloccati dalle motovedette di guardia di finanza, Frontex e Capitaneria, c'erano da 58 a 82 guineani, ghanesi, nigeriani, pakistani, egiziani, somali ed eritrei. I migranti hanno riferito d'essere partiti da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa: trasportati in hotspot

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a polizia stradale e 118 LEGGI QUI https://www.palermolive.it/scontro-tra-due-auto-nella-notte-sulla-palermo-catania-quattro-feriti/ #incidente #a19 #palermocatania #palermolive

Cinque sbarchi a Lampedusa, arrivati 368 migranti - A Lampedusa sono arrivati 368 migranti su cinque barche e nell'hotspot ci sono poco meno di 900 ospiti.

Migranti, sbarchi no stop in Sicilia: oggi arrivate oltre 750 persone - Con l'ultimo intervento delle motovedette della guardia costiera che hanno soccorso quattro imbarcazioni, 278 migranti sono giunti a

Otto sbarchi a Lampedusa, sbarcati 297 migranti - Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti.