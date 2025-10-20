quattro giovani aretini alla scuola di formazione politica di azione a paestum

Arezzo, 20 ottobre 2025 – . A rappresentare il territorio aretino alla Scuola di Formazione Politica di Azione, svoltasi a Paestum dal 17 al 19 ottobre, sono stati Alberto Cruciani, Gianluca Finocchi, Francesco Giani e Claudio Strat. Insieme ad altri quindici giovani toscani iscritti ad Azione ea oltre duecento ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, hanno preso parte a tre giorni di formazione politica, confronto e approfondimento, vivendo un'esperienza che ha permesso loro di comprendere da vicino la complessità ma anche il valore del fare politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

