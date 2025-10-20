Quattro chili di peso 10 persone e 164 ore per realizzarla | quanto vale la racchetta d’oro ricevuta da Sinner al Six Kings Slam
Jannik Sinner ancora una volta Re d’Arabia. L’italiano ha vinto sabato la finale del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz in due set (6-2, 6-4) e per il secondo anno consecutivo ha trionfato nel torneo con il più alto montepremi al mondo: ben 6 milioni di euro. Un torneo non valido ai fini della classifica Atp, ma prezioso da un punto di vista economico. E preziosa è anche la racchetta d’oro che Sinner ha ricevuto come ulteriore premio dopo la vittoria contro lo spagnolo. “Carina questa racchetta d’oro”, ha scherzato Alcaraz dopo averla vista in mano a Sinner. Un pensiero condiviso anche dall’altoatesino, che però a sua volta – tra le risate generali – ha risposto: “Sì, ma non immagini quanto pesi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
