Quattro astronauti europei in cabina | l’elicottero li prepara agli allunaggi
Quattro astronauti europei hanno terminato un addestramento intensivo in elicottero con le Forze Armate tedesche, un passo concreto verso le prossime attività sulla Luna. Il percorso, svolto a Bückeburg, unisce tecnica, sangue freddo e lavoro di squadra, trasformando il volo verticale in palestra per le manovre di allunaggio e le operazioni sul suolo lunare. Dalla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
