Quattro astronauti europei hanno terminato un addestramento intensivo in elicottero con le Forze Armate tedesche, un passo concreto verso le prossime attività sulla Luna. Il percorso, svolto a Bückeburg, unisce tecnica, sangue freddo e lavoro di squadra, trasformando il volo verticale in palestra per le manovre di allunaggio e le operazioni sul suolo lunare. Dalla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Quattro astronauti europei in cabina: l’elicottero li prepara agli allunaggi