Quattro anni in azienda poi il tumore Al rientro non le rinnovano il contratto | la denuncia di Rosaria
Quasi quattro anni di esperienza nella stessa azienda. Questo prima di ricevere la terribile diagnosi di tumore al seno. Rientrata in azienda, però, non c'era più posto per lei. È la storia di Rosaria, 55 anni, dipendenti somministrata dell'azienda Recuperator di Rescaldina. Oggi Rosaria denuncia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
