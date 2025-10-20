Quarto Plenum Così Xi Jinping prepara la Cina per i prossimi cinque anni
Il leader cinese Xi Jinping entra nella settimana del Quarto Plenum con una triplice urgenza: frenare la perdita di slancio economico, consolidare l’autosufficienza tecnologica come risposta strategica alla pressione americana e aumentare il controllo interno sui gangli del potere. Il Quarto Plenum è la quarta sessione plenaria del Comitato centrale del Partito comunista cinese, che di norma si svolge a metà del ciclo politico quinquennale (ogni ciclo corrisponde a un mandato del Comitato Centrale, eletto durante il Congresso del Partito e scandito da sette sessioni plenarie -plenum- nel corso dei cinque anni successivi). 🔗 Leggi su Formiche.net
