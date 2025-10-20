Dopo i fatti che hanno coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci, Elly Schlein, al congresso del PSE ad Amsterdam, ha parlato di «libertà a rischio con la destra al potere». Questo scontro tra Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico sarà il tema centrale della nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro, in onda questa sera, lunedì 20 ottobre, in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 20 ottobre 2025. Dopo il talk dedicato al clima d’odio tra maggioranza e opposizione, spazio a un ampio capitolo sulla sicurezza. In studio, per la prima volta, la testimonianza di Laura Micarelli, figlia di Antonio Micarelli, il vigilante agli arresti domiciliari da sette mesi per aver sparato ad Antonio Ciurciumel, 24enne romeno sorpreso a rubare a casa della vicina in via Cassia, a Roma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarta Repubblica: clima d’odio tra Meloni e Schlein nella puntata di stasera