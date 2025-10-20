Quanto ci costa la burocrazia Napoli tra le città italiane più penalizzate quasi 2 mld l’anno

Torino è la terza città italiana più penalizzata dalla burocrazia, con un costo annuo di 2,2 miliardi di euro per la gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione. È quanto emerge dal report diffuso dalla Cgia di Mestre, secondo cui la cattiva burocrazia pesa complessivamente 57,2 miliardi di euro all’anno sulle imprese italiane. Le città più colpite sono Milano (6,1 miliardi), Roma (5,4 miliardi) e, appunto, Torino, seguite da Napoli (1,9) e Brescia (1,4). “Da sempre chiediamo che la semplificazione degli adempimenti a carico degli imprenditori – afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino – passi attraverso la previsione di una sola istanza, una sola piattaforma informatica, una sola risposta e un solo controllo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it