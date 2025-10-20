Quando uscirà il nuovo trailer di GTA 6? La nuova teoria dei fan si nasconde in un dettaglio assurdo

Quando si tratta di scovare dettagli nascosti nei trailer, i fan di GTA 6 sono una categoria a parte, ma questo lo si era già capito quando uno di loro ha molestato gli sviluppatori. Dopo aver dissezionato frame per frame il secondo trailer del gioco, pubblicato all’inizio di quest’anno, la community ha dimostrato ancora una volta di possedere capacità investigative degne di un detective privato. Tra riferimenti a Red Dead Redemption 2, easter egg legati a Manhunt e persino la presunta resurrezione di Phil Cassidy, il personaggio cult di GTA 3, qualcuno è andato oltre. Molto oltre. Un utente di Twitter noto come GTA 6 Countdown ha lanciato una teoria che sta facendo discutere l’intera fanbase: l’orologio digitale indossato da Jason, uno dei due protagonisti del gioco, mostrerebbe le cifre 11:08. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Quando uscirà il nuovo trailer di GTA 6? La nuova teoria dei fan si nasconde in un dettaglio assurdo

Scopri altri approfondimenti

[ MUSICA ] Il 24 ottobre uscirà “Sono un grande”, il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro - facebook.com Vai su Facebook

L'action GDR Ananta si mostra in un nuovo gamplay trailer a metà tra GTA e Marvel's Spider-Man - NetEase Games e gli sviluppatori di Naked Rain hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Ananta, l'action GDR free- Riporta multiplayer.it

GTA 6: scoperto un nuovo dettaglio nascosto nei trailer, riguarda la polizia - L'attesa per Grand Theft Auto 6 è sfiancante e c'è chi prova ad ingannarla guardando e riguardando gli unici due trailer pubblicati ad oggi da Rockstar Games. Secondo everyeye.it

Ananta si mostra in un nuovo, spettacolare trailer che unisce Spider-Man, GTA e Watch Dogs - NetEase Games ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Ananta, precedentemente noto come Project Mugen, e le somiglianze con altri titoli molto apprezzati dai giocatori di tutto il mondo ... it.ign.com scrive