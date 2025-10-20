Quando si terranno i funerali di Pamela Genini | da martedì aperta la camera ardente a Bergamo

Verrà celebrato giovedì 23 ottobre il funerale di Pamela Genini, uccisa lo scorso 14 ottobre a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin. La cerimonia si terrà a Strozza (Bergamo), dove la 29enne era cresciuta. La camera ardente domani a Villa d'Almè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

