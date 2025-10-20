Quando si gioca Berrettini-Popyrin ATP Vienna 2025 | programma tv streaming
Mercoledì 22 ottobre si completerà il primo turno e scatteranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria: farà il proprio esordio anche l’azzurro Matteo Berrettini. Il romano affronterà l’ australiano Alexei Popyrin, anche se al momento ancora non si conoscono campo, orario ed ordine di gioco. Nei tre precedenti sul circuito maggiore l’azzurro è in vantaggio per 2-1, ma l’oceanico ha vinto lo scontro diretto più recente, nel 2024, mentre i successi di Berrettini risalgono al 2019 ed al 2021. La sfida tra Matteo Berrettini e l’australiano Alexei Popyrin sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
