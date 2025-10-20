Quando lo Stato sbaglia bersaglio | imprenditore agricolo pugliese in regola trattato come un criminale e arrestato
Era il 19 settembre quando la Guardia di Finanza ha bussato alla porta di un imprenditore agricolo della provincia di Bari, produttore di canapa sativa da oltre sette anni, con un’azienda regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e addirittura premiata in passato dalla Regione Puglia per il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
