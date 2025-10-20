Quando l' arte incontra la solidarietà | apre la mostra benefica Colori per l' Etiopia
Mercoledì 22 ottobre alle ore 17 verrà inaugurata, all’Oratorio di San Sebastiano nel complesso dei Musei S.Domenico, la seconda edizione della mostra di pittura “Colori per l'Etiopia”, che ha come sottotitolo “quando l’arte incontra la solidarietà”. L’evento, curato da Angelamaria Golfarelli è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Quando l’arte incontra il cuore, nascono emozioni che uniscono. Lunedì 20 ottobre 2025 , gli Atleti Special Olympics e gli artisti aquilani si ritrovano per dipingere insieme il mondo con “occhi speciali” Un pomeriggio di colori, sorrisi e condivisione, do - facebook.com Vai su Facebook
L’arte incontra l’archeologia! Davanti al Tempio di Athena, i ragazzi del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno hanno dato vita a un’estemporanea pittorica, trasformando Paestum in un laboratorio creativo a cielo aperto. - X Vai su X
Arte: apre nuovo Macro, una grande 'piazza' tra vecchio e nuovo - Una casa popolata di farfalle che volano tra fiori colorati, simbolo della liberta' di creare in un luogo che accoglie e protegge l'arte contemporanea. Lo riporta ilsecoloxix.it