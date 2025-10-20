Quando l' arte incontra la solidarietà | apre la mostra benefica Colori per l' Etiopia

Forlitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre alle ore 17 verrà inaugurata, all’Oratorio di San Sebastiano nel complesso dei Musei S.Domenico, la seconda edizione della mostra di pittura “Colori per l'Etiopia”, che ha come sottotitolo “quando l’arte incontra la solidarietà”. L’evento, curato da Angelamaria Golfarelli è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Arte: apre nuovo Macro, una grande 'piazza' tra vecchio e nuovo - Una casa popolata di farfalle che volano tra fiori colorati, simbolo della liberta' di creare in un luogo che accoglie e protegge l'arte contemporanea. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Incontra Solidariet224 Apre