Quando la politica diventa rumore
C’è un punto oltre il quale la polemica smette di essere confronto e diventa rumore di fondo. Un punto dove la politica si trasforma in teatro permanente, dove tutto è comunicato, rilanciato, smentito, rilanciato ancora. A Fiumicino – ma il fenomeno è più ampio – sembra che si sia oltrepassato quel punto da tempo. I social, anziché strumento di dialogo, sono diventati il megafono delle recriminazioni quotidiane, in un gioco a chi grida più forte o a chi ottiene più like. I comunicati stampa, invece di informare, si rincorrono come botta e risposta personali, spesso con toni sarcastici o al limite dell’offesa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
