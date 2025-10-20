Quando inizia e l' orario di messa in onda dell' esilarante programma fatto di sketch e improvvisazioni

T utto pronto per il ritorno di Fiorello (insieme a Biggio) e il suo show radiofonico La Pennicanza che riparte oggi su Rai Radio 2 alle 13.45. Ieri sera c’è stato la preview su Rai 1 dopo il Tg1 delle 20.00 con 5 minuti di show prima di Affari tuoi. Un’incursione a sorpresa che forse sarà il preludio del ritorno in tv di Fiorello. Quando Pippo Baudo bocciò Fiorello: «Dovresti condurre un programma ma ci sono già io» X Leggi anche › Fiorello e Biggio annunciano il ritorno de “La Pennicanza” su Rai Radio2: «Una ventata di aria fresca» La Pennicanza: su Rai Radio2 il ritorno del programma di Fiorello e Biggio, orario e quando inizia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quando inizia e l'orario di messa in onda dell'esilarante programma fatto di sketch e improvvisazioni

