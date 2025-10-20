Quando il cuore perde il ritmo | la Cardiologia dell’Ospedale di Saronno all’avanguardia nella cura
La Sala di Elettrostimolazione dell’Ospedale di Saronno si conferma un punto di riferimento nella cura dei disturbi del ritmo cardiaco. Ogni anno vengono eseguiti circa 200 impianti di dispositivi (pacemaker, defibrillatori, ICM), un numero significativo che testimonia l’elevato livello di competenza dell’équipe medica e l’efficienza organizzativa della struttura, che dispone di una tecnologia tra le . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
