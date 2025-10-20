Quando gioca Sinner contro Altmaier all'ATP Vienna | data e orario dell'incontro

Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Sinner-Altmaier si disputerà o martedì 21 o mercoledì 22 ottobre. Data e orario da definire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

