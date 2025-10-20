Quando gareggiano Macchini e Brugnami nelle finali dei Mondiali di ginnastica artistica? Programma orari tv

Due italiani si sono qualificati alle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Carlo Macchini ha meritato il pass con il quarto accredito alla sbarra, mentre Tommaso Brugnami ha guadagnato l’ingresso in virtù del quinto punteggio al volteggio. L’avventura iridata dei marchigiani, rientrati tra i migliori otto del panorama internazionale sui rispettivi attrezzi, prosegue dopo il turno preliminare che ha tenuto banco nelle ultime due giornate e gli azzurri torneranno in pedana nella parte conclusiva della kermesse. L’appuntamento con entrambi è per sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

