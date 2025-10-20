Quando Conte disse che il Napoli non si è rinforzato sembrò un marziano Corsera

Il Napoli secondo in classifica a un punto dal Milan ed è in compagnia di Roma e Inter. Ciononostante la seconda sconfitta consecutiva in trasferta (Torino dopo Milan) ha ovviamente aperto una discussione sulla condizione degli azzurri e sul mercato estivo che pure è costato poco meno di duecento milioni di euro. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Conte ha messo in chiaro subito che il Napoli non si è rinforzato (al netto di De Bruyne) semmai si è allargato. Quando lo ha detto è sembrato un marziano approdato sulla terra dei 150 milioni spesi dal club nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

