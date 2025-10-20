Quando apri gli occhi il cervello dorme ancora | la scienza spiega l’inerzia del risveglio

Quando la sveglia suona al mattino, potreste pensare che il vostro cervello si accenda come una lampadina. Non è così. Quello che succede è molto più complesso e interessante: il risveglio non è semplicemente il processo inverso dell'addormentamento, ma un'onda ordinata di attivazione che si propaga dalla parte anteriore a quella posteriore del cervello. Ma come inizia tutto questo processo? Il cervello ha un vero e proprio "interruttore di avviamento" chiamato sistema reticolare attivante (RAS), che si trova nelle regioni profonde del cervello. Quando arriva il momento di svegliarsi, questo sistema manda segnali a una struttura chiamata talamo, che a sua volta attiva la corteccia cerebrale, lo strato esterno del cervello dove avvengono i pensieri complessi.

