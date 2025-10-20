Quando a Milano 184 bambini morirono sotto le bombe mentre erano a scuola
“Quella dei piccoli Martiri di Gorla è una strage diventata per noi simbolo delle vittime innocenti di tutti i conflitti: morirono bambine, bambini, insegnanti e collaboratori. La vita, il futuro distrutto dalla violenza delle bombe alleate, impegnate nella guerra mondiale in cui il fascismo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
