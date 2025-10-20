Quali sono i blazer perfetti per donne curvy? Eccone cinque che promettono di risolvere ogni dilemma stilistico
L a classica e intramontabile giacca sartoriale si rivela un’imprescindibile alleata di stile anche sul fronte dello stile plus-size. Ecco cinque blazer di tendenza perfetti per donne curvy, che impreziosiscono ed elevano ogni tipo di outfit, dall’ufficio alla cena, fino alla cerimonia. Giacca cropped, jeans vintage e décolleté La top model Paloma Elsesser dimostra che anche una giacchetta cropped può essere alleata di stile curvy. Insieme a jeans vintage e décolleté total black. Leggi anche › Come esaltare le “curvy” grazie a blazer sofisticati e versatili. Per tutte le occasioni Blazer strutturato, t-shirt aderente e gonna gioiello Il look curvy da sfoggiare in vista di party e cene. 🔗 Leggi su Iodonna.it
