Quali gioielli sono stati rubati al Louvre? Non sono del Napoleone che pensate

Poche ore dopo il fattaccio, le prime notizie parlavano dei gioielli di Napoleone, trafugati dal Louvre. Non è del tutto esatto perché a essere rubati sono i gioielli appartenuti all'imperatore dei francesi Napoleone III, nipote di Napoleone Bonaparte. Ma quali sono, nel dettaglio, queste opere inestimabili portate via? Esse appartengono alla collezione dei Bijoux Napoléon e dei Bijoux des Souveraines. Tra i pezzi trafugati figurano la corona dell'imperatrice Eugenia, ritrovata danneggiata assieme a un'altra spilla nei pressi del museo, il diadema di perle e diamanti, la spilla reliquiario con i diamanti del Cardinal Mazarino, e preziose parure di zaffiri e smeraldi.

