Quali gioielli sono stati rubati al Louvre? Non sono del Napoleone che pensate
Poche ore dopo il fattaccio, le prime notizie parlavano dei gioielli di Napoleone, trafugati dal Louvre. Non è del tutto esatto perché a essere rubati sono i gioielli appartenuti all’imperatore dei francesi Napoleone III, nipote di Napoleone Bonaparte. Ma quali sono, nel dettaglio, queste opere inestimabili portate via? Esse appartengono alla collezione dei Bijoux Napoléon e dei Bijoux des Souveraines. Tra i pezzi trafugati figurano la corona dell’imperatrice Eugenia, ritrovata danneggiata assieme a un’altra spilla nei pressi del museo, il diadema di perle e diamanti, la spilla reliquiario con i diamanti del Cardinal Mazarino, e preziose parure di zaffiri e smeraldi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono stati rubati gioielli di valore inestimabile, irripetibili. E non è servita la lezione dell’ultimo furto di gioielli reali, quello di Dresda in cui è stato trafugato il Verde di Dresda, la gemma del Toson d’oro». Stefano Papi, ha seguito la vendita all’asta di molti dei te - facebook.com Vai su Facebook
Quali sono gli 8 gioielli del Tesoro di Francia rubati al Louvre: la corona di Eugenia (ritrovata), il diadema di perle, la spilla reliquiario, zaffiri e smeraldi. «Tesoro ... - Parla l'esperto di gioielli Stefano Papi che negli anni ha seguito le vendite all'asta di molti degli otto tesori Reali oggi trafugati dal Louvre a Parigi ... Secondo corriere.it
Furto clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Usato un montacarichi, panico fra i visitatori - Una banda di ladri ha rubato questa mattina alcuni preziosissimi gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte dal Museo del Louvre di Parigi. ansa.it scrive
I gioielli rubati e i furti della nostra vita - Il furto al Louvre dei gioielli di Napoleone ha un prezzo molto più alto del loro valore intrinseco. Scrive ilsussidiario.net