Qual è il colore degli specchi?
La prima risposta – gli specchi hanno il colore di ciò che riflettono – sembra ovvia. Ma è davvero così? Gli specchi comuni sono verdi e la spiegazione sta nelle motivazioni fisiche e chimiche che danno origine ai colori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
