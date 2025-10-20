La prima risposta – gli specchi hanno il colore di ciò che riflettono – sembra ovvia. Ma è davvero così? Gli specchi comuni sono verdi e la spiegazione sta nelle motivazioni fisiche e chimiche che danno origine ai colori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Qual è il colore degli specchi?