LEGNANO (Milano) Oltre mezzo chilo di hashish, quasi 500 grammi di marijuana e circa ventimila euro in contanti: li hanno scoperti gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate di Milano in una villetta di Legnano abitata da un trentaquattrenne legnanese e da sua madre. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’attività mirata al contrasto alla droga condotta l’altra sera. Durante il servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione, i poliziotti hanno udito urla provenire dalla casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pusher si barrica nella villetta. Scoperto il bazar dello spaccio