Pure Formigli azzera Schlein | L' attentato a Ranucci non è colpa della destra È propaganda
L'esplosione dell'auto di Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione di Pomezia ha scosso la cronaca italiana e acceso un dibattito politico che attraversa l'intero Paese. L'episodio, avvenuto la sera del 16 ottobre 2025, non ha provocato feriti, ma l'intimidazione è stata chiara: un messaggio forte e preoccupante, diretto a uno dei giornalisti d'inchiesta più noti e discussi della televisione pubblica italiana. In questo clima già teso, le parole di Elly Schlein, che aveva collegato l'attentato alla destra politica, hanno suscitato immediata reazione. Ma Corrado Formigli, ospite di “Omnibus” su La7, ha rigettato con decisione questa lettura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
